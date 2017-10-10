"كوبر" يستدعى 3 وجوه جديدة لقائمة المنتخب أمام غانا

شيماء مصطفى

قرر الجهاز الفنى بقيادة الارجنتيني هيكتور كوبر الدفع بوجوه جديدة فى مباراة منتخب غانا المقرر اقامتها خلال شهر نوفمبر المقبل فى إطار الجولة الأخيرة بتصفيات مونديال روسيا 2018.

ويسعى كوبر وجهازه المعاون الى تجربة الوجوه الشابة خلال لقاء البلاك ستارز من أجل تجربتهم والإستعانة بخدماتهم وإعدادهم من أجل المشاركة فى المونديال.

يأتى أبرز الوجوه الشابة المنتظر استدعاؤهم ضمن قائمة الفراعنة الكبار فى لقاء النجوم السوداء الثلاثى أحمد الشيخ لاعب النادى الأهلى وعمرو مرعى مهاجم فريق النجم الساحلى التونسي ومحمد أشرف "روقة" نجم نادى الزمالك

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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