أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة

"كوبر" يستدعى 3 وجوه جديدة لقائمة المنتخب أمام غانا

Google+ Print
"كوبر" يستدعى 3 وجوه جديدة لقائمة المنتخب أمام غانا "كوبر" يستدعى 3 وجوه جديدة لقائمة المنتخب أمام غانا

قرر الجهاز الفنى بقيادة الارجنتيني هيكتور الدفع بوجوه جديدة فى مباراة منتخب غانا المقرر اقامتها خلال شهر نوفمبر المقبل فى إطار الجولة الأخيرة بتصفيات مونديال 2018.
 
ويسعى كوبر وجهازه المعاون الى تجربة الوجوه الشابة خلال لقاء البلاك ستارز من أجل تجربتهم والإستعانة بخدماتهم وإعدادهم من أجل المشاركة فى المونديال.
 
يأتى أبرز الوجوه الشابة المنتظر استدعاؤهم ضمن قائمة الفراعنة الكبار فى لقاء النجوم السوداء الثلاثى أحمد الشيخ لاعب النادى الأهلى وعمرو مرعى مهاجم فريق النجم الساحلى التونسي ومحمد أشرف "روقة" نجم نادى .
 
 
المصدر : صدى البلد

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

مصطفي محمد ابن الزمالك الذي تألق خارج جدران القلعة البيضاء

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

رسميًا.. استاد القاهرة يستضيف لقاء الزمالك ودجلة في الدوري

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"