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مشاهدة لقاءات الفراعنة في المونديال مجانا للجماهير المصرية

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مشاهدة لقاءات الفراعنة في المونديال مجانا للجماهير المصرية مشاهدة لقاءات الفراعنة في المونديال مجانا للجماهير المصرية

بات في حكم المؤكد أن تستمتع جماهير كرة القدم المصرية بمتابعة لقاءات الفراعنة في مونديال على القنوات المفتوحة طبقا للحكم الذي أصدرته المحكمة الرياضية قبل مونديال 2014، وهو الحكم الذي منح الدول المشاركة أحقية إذاعة مبارياتها على القنوات المفتوحه دون التعرض لاحتكار الشركة المسؤولة عن البث.
 
وأكدت مصادر أن إنفانتينو رئيس الـ"فيفا" لن يعارض الحكم الذي منح الحقوق للدول المشاركة في المونديال بما يعني إذاعة المباريات المصرية على الهواء في بعيدا عن تحكمات قناة "بين سبورت" صاحبة الحقوق.
 
وأشارت المصادر إلى أن هذا الملف سيتم تأجيل مناقشته إلى ما قبل المونديال بأيام حتى لا تتعرض الشركة صاحبة الحقوق لخسائر فادحة.
 
 
المصدر : فيتو

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