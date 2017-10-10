إنقاذ محيط نادي الجامعة ببورفؤاد من الغرق (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أنقذ رجال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في مدينة بورفؤاد ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، المنطقة المحيطة بنادي الجامعة من الغرق بعد انفجار ماسورة لمياه الشرب.

واستغاث مواطنون في المدينة بالمسؤولين، على صفحات مواقع التواصل، بعدما ارتفع منسوب المياه ووصل إلى الأرصفة، وأُغرقت المنطقة المحيطة بالنادي.

وقال المهندس عاشور أبو المعاطي، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة، إن رجال الشركة بمدينة بورفؤاد كثفوا مجهوداتهم وتم سحب المياه من الشوارع كافة.​