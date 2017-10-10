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أردوغان يتعهد بمد خط الغاز الروسي إلى صربيا

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مصراوي Masrawy

أردوغان يتعهد بمد خط الغاز الروسي إلى صربيا

06:50 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

أردوغان يتعهد بمد خط الغاز الروسي إلى صربيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

بلجراد - (د ب أ):

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته الراهنة لصربيا، بتوصيل فرع من خط الغاز الروسي (تيركيش ستريم) إلى الدولة الواقعة في منطقة البلقان.

وقال أردوغان اليوم الثلاثاء في العاصمة الصربية بلجراد إن بلاده تجري محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الخط " وأعتقد أننا سنورد الغاز إلى صربيا في أقرب وقت ممكن".

يذكر أن خط توركيش ستريم يعتبر خلفا لمشروع ساوث ستريم الذي فشل، والذي كان منوطا به توصيل الغاز الروسي إلى منطقة جنوب شرق أوروبا بالدرجة الأولى، لكن المشروع تم إلغاؤه بناء على اعتراضات من المفوضية الأوروبية.

ويقوم أردوغان بزيارة لصربيا تستغرق يومين، يرافقه خلالها ثمانية وزراء و185 ممثلا عن الشركات التركية، وقد تم توقيع 12 اتفاقية وعقدا اليوم، ومن المنتظر عقد أربع اتفاقيات أخرى غدا الأربعاء.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الصربي الكسندر فوتشيتش أنه من المنتظر من خلال هذه الاتفاقيات أن يرتفع حجم التجارة بين تركيا وصربيا في العام الحالي من 850 مليون دولار إلى أكثر من مليار دولار.

كما تم الاتفاق بين البلدين على إنشاء طريقين سريعين في منطقة البلقان.

وأكد فوتشيتش لأردوغان على الدعم السياسي لأنقرة وقال إن حكومته " لن تتعاون مع أنصار (الداعية فتح الله) جولن"، وتحمل أنقرة جولن المسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

كانت تركيا حاولت في الفترة الأخيرة توسيع نطاق نفوذها في منطقة البلقان، وسيتوجه اردوغان غدا إلى إقليم السندق الصربي الذي يتسم بطابع إسلامي.

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