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نائبة تقترح تدريس "فيسبوك وتويتر" لطلبة ابتدائي وإعدادي

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مصراوي Masrawy

نائبة تقترح تدريس "فيسبوك وتويتر" لطلبة ابتدائي وإعدادي

06:41 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

النائبة هالة ابو السعد

كتب – محمود رمزى:

تقدمت النائبة هالة ابو السعد، عضو مجلس النواب، باقتراح إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتدريس بعض مواد "السوشيال ميديا" التواصل الاجتماعي (FaceBook، twitter) في المرحلة الابتدائي والإعدادي.

وقالت "أبو السعد"، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إن التطبيق الحرفي لنص المادة 19 من الدستور يهدف الى مواكبة الطالب المصري لتطور التعليم على مستوى العالم، ومواكبة ثورة الاتصالات الحديثة، وابسط تطبيق لهذا التطور هو تدريس السوشيال ميديا بكل أنواعها كمادة تدريسية ضمن المناهج التعليمية الابتدائية والثانوية، بشكل تدريجي ويخاطب عقل الطالب ويخاطب ذكائه.

وأشارت إلى أن تدريس السوشيال ميديا يقضي على الإرهاب ويساعد على الحض منه بكشف النوايا الخبيثة لدى من يروج لمؤامرات أو معلومات مغلوطة.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن تدريس "السوشيال ميديا" يضمن الطريقة الصحيحة لاستخدامها ما بين الطلاب، بدلا من أن يتم تصدير الاستخدامات الخطرة لها والتي ربما تؤدى إلى التحريض ضد الدولة أو انتماء الطلاب إلى مجموعات فيس بوك إرهابية أو أن تبث سمومها من خلال معلومات مغلوطة ضد الدولة.

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