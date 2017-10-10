أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال

تراجع بنك مصر في قراراه بخفض الفائدة على الودائع وحسابات التوفير

Google+ Print
تراجع بنك مصر في قراراه بخفض الفائدة على الودائع وحسابات التوفير تراجع بنك مصر في قراراه بخفض الفائدة على الودائع وحسابات التوفير

صرح مصدر مسئول في بنك انه قد تراجع البنك اليوم في قراره الذي قد اتخذه من قبل بشأن خفض الفائدة على الودائع وحسابات التوفير، فقد اكد نائب رئيس بنك مصر السيد عاكف المغربي منذ يومين أن البنك قد اتخذ قرار بتخفيض الفائدة على الودائع والحسابات .

مبينا في هذا القرار أن نسبة خفض الفائدة هي0.75% على كلا من الوديعة وحسابات التوفير، وجاء هذا القرار بناءا على قرار البنك برفع الاحتياطي الإلزامي بنسبة تتراوح ما بين 10%الي14%، وبدء تنفيذ قرار رفع الاحتياطي  بنسبة 14%اليوم، والهدف هو سحب السيولة من السوق، الأمر الذي شكل مفاجئه كبيرة للبنوك الأخري، فقد تم إرغامهم على رفع تكلفة الأموال المودعة لديها حتي يتسنى لها تعويض الفرصة المهدورة من عدم قدرتها على استثمار الأموال.

ومعني الاحتياطي الإلزامي في سوق المال، أخذ نسبة من أجمالي أموال العملاء المودعين في البنوك سواء عمله محلية أو أجنبية ووضعها في البنك المركزي بدون عائد كضمان للعملاء، ومن جانب أخر، فقد قررت بعض البنوك بخفض القيمة على الودائع مثل بنك الإسكندرية قرر خفض الفائدة على الشهادات المتغيرة ثلاث سنوات بنسبة 15%.

 

المصدر : مصر فايف

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة