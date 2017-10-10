تراجع بنك مصر في قراراه بخفض الفائدة على الودائع وحسابات التوفير

شيماء مصطفى

صرح مصدر مسئول في بنك مصر انه قد تراجع البنك اليوم في قراره الذي قد اتخذه من قبل بشأن خفض الفائدة على الودائع وحسابات التوفير، فقد اكد نائب رئيس بنك مصر السيد عاكف المغربي منذ يومين أن البنك قد اتخذ قرار بتخفيض الفائدة على الودائع والحسابات .

مبينا في هذا القرار أن نسبة خفض الفائدة هي0.75% على كلا من الوديعة وحسابات التوفير، وجاء هذا القرار بناءا على قرار البنك برفع الاحتياطي الإلزامي بنسبة تتراوح ما بين 10%الي14%، وبدء تنفيذ قرار رفع الاحتياطي بنسبة 14%اليوم، والهدف هو سحب السيولة من السوق، الأمر الذي شكل مفاجئه كبيرة للبنوك الأخري، فقد تم إرغامهم على رفع تكلفة الأموال المودعة لديها حتي يتسنى لها تعويض الفرصة المهدورة من عدم قدرتها على استثمار الأموال.

ومعني الاحتياطي الإلزامي في سوق المال، أخذ نسبة من أجمالي أموال العملاء المودعين في البنوك سواء عمله محلية أو أجنبية ووضعها في البنك المركزي بدون عائد كضمان للعملاء، ومن جانب أخر، فقد قررت بعض البنوك بخفض القيمة على الودائع مثل بنك الإسكندرية قرر خفض الفائدة على الشهادات المتغيرة ثلاث سنوات بنسبة 15%.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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