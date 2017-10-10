​وزير الصحة يعلن خطته للقضاء على حمى "الضنك"

القاهرة- مصراوي:

عقد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر وجميع الجهات المعنية بالمحافظة، وذلك بمجلس مدينة القصير، لبحث أفضل سبل التعاون للقضاء على البعوض واليرقات الناقلة لحمى "الضنك"، في أقرب وقت ممكن.

وقال راضي، إن الاجتماع وضع حلول للانتهاء من هذه الظاهرة نهائيا، على 3 مراحل، لافتا إلى أن أول مرحلة هى قصيرة الأجل ويتم خلالها تقديم العلاج اللازم بالمستشفيات والوحدات الصحية للمرضى المصابين والمشتبه باصابتهم، كما سيتم المضي في تكثيف الحملات الوقائية، ورش البعوض واليرقات والقضاء على ظاهرة خزانات المياه الغير مغطاه، وتجفيف المياه الراكدة بالتعاون مع وزارة الزراعة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى استمرار سحب العينات سواء من البعوض أو المشتبه في إصابتهم بالحمى.

وأضاف أن المرحلة الثانية وهى متوسطة الأجل ويتم خلالها، استكمال شبكة الصرف الصحي لمدينة القصير، لافتا إلى أن التحدى الأكبر هو القضاء على أماكن تجمع البعوض، وليس علاج المرضى، نظرا لأن البروتوكول العلاجي للحالات يسير وفي المتناول عن طريق خافضات حرارة ومسكنات.

وتابع وزير الصحة: "أما المرحلة الثالثة وهي طويلة الأجل تشمل إنشاء محطتين لتحلية مياه الشرب بمدينتى القصير، وسفاجا، للتغلب نهائيا على ظاهرة تخزين المياه بالخزانات والتي تعد السبب الرئيسي لظهور هذه الحمى، وبذلك سيتم ضخ مياه بكميات أكثر، تغني المواطنين عن التخزين، وبذلك تنتهي المشكلة نهائياً".

وأكد وزير الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفي عقد عقب انتهاء الاجتماع بمجلس مدينة القصير، على انخفاض نسب انتشار البعوض واليرقات الحاملة للحمى إلى 5% بمدينة القصير بفضل الجهود الوقائية المتبعة وتعاون المحافظة والجهات المعنية، كما أن عدد المترددين على المستشفيات والذين يعانوا من أعراض الحمى انخفض خلال الـ3 أسابيع الماضية من 350 حالة إلى نسبة تتراوح بين 10 إلى 50 يوميا، مما يؤكد نجاح الوزارة بالتعاون مع المحافظة على خفض نسبة الإصابة بالحمى.