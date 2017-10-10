تأجيل خطاب رئيس إقليم كتالونيا أمام البرلمان
تأجيل خطاب رئيس إقليم كتالونيا أمام البرلمان
06:22 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
رئيس إقليم كتالونيا
القاهرة – (مصراوي):
أعلنت الحكومة في إقليم كتالونيا، الثلاثاء، تأجيل الخطاب الذي كان سيلقيه رئيس الإقليم كارليس بوتشيمون أمام البرلمان مساء اليوم، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.
وكان من المقرر أن يتحدث بوتشيمون عن نتائج الاستفتاء غير القانوني على الاستقلال الذي جرى في الأول من أكتوبر.
ويتعلق برنامج أعمال الجلسة الرسمي "بالوضع السياسي" بعد "الاستفتاء" الذي يؤكد الاستقلاليون أنهم فازوا بتسعين بالمئة فيه وأن نسبة المشاركة فيه بلغت 43 بالمئة.
وقد يختار بوتشيمون "إعلان استقلال مؤجل" أو يكتفي بإعلان رمزي يؤكد أن الحوار ملح ويبدأ العملية على مراحل.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن بوتشيمون كتب وأعاد صياغة خطابه طوال نهار الاثنين، محاطا بمستشاريه ومترددا بين أنصار الرحيل بلا تردد والذين يخشون أن يكون العلاج، أي الاستقلال، أسوأ من العلة نفسها وهي وصاية مدريد.
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