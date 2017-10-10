أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة

تصريح صادم من «كوبر» بشأن عودة أبو تريكة للمنتخب في المونديال

Google+ Print
تصريح صادم من «كوبر» بشأن عودة أبو تريكة للمنتخب في المونديال تصريح صادم من «كوبر» بشأن عودة أبو تريكة للمنتخب في المونديال

أكد الأرجنتيني هيكتور المدير الفني للمنتخب الوطني في جلسة جمعته بالمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أن عودة محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب السابق لصفوف الفراعنة خلال مشاركته بمونديال 2018 مرة أخرى شيء مستحيل.
 
وقال: "أبو تريكة قامة كبيرة في كرة القدم لكنه أنهى مشواره مع الساحرة المستديرة منذ سنتين ولياقته البدنية والفنية الآن لا تؤهله للعودة مرة أخرى للعب بصفوف الوطني".

«كوبر»: عودة أبو تريكة للمنتخب في المونديال مستحيلة

وكان عدد من الجماهير طالبوا خلال الفترة الماضية بعودة أبو تريكة من الاعتزال واختياره ضمن قائمة المنتخب في روسيا كنوع من التكريم للاعب الذي قدم الكثير للكرة المصرية.
 
يذكر أن محمود الخطيب نجم مصر السابق تعرض لموقف مشابه عندما طالبت الجماهير بعودته للملاعب وقيادة الفراعنة في مونديال إيطاليا 90 إلا أن الكابتن محمود الجوهري المدير الفني للمنتخب آنذاك رفض ذلك.
 
 
المصدر : فيتو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة