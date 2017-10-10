تصريح صادم من «كوبر» بشأن عودة أبو تريكة للمنتخب في المونديال

شيماء مصطفى

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني في جلسة جمعته بالمهندس هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أن عودة محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق لصفوف الفراعنة خلال مشاركته بمونديال روسيا 2018 مرة أخرى شيء مستحيل.

وقال: "أبو تريكة قامة كبيرة في كرة القدم لكنه أنهى مشواره مع الساحرة المستديرة منذ سنتين ولياقته البدنية والفنية الآن لا تؤهله للعودة مرة أخرى للعب بصفوف المنتخب الوطني".

«كوبر»: عودة أبو تريكة للمنتخب في المونديال مستحيلة

وكان عدد من الجماهير طالبوا خلال الفترة الماضية بعودة أبو تريكة من الاعتزال واختياره ضمن قائمة المنتخب في روسيا كنوع من التكريم للاعب الذي قدم الكثير للكرة المصرية.

يذكر أن محمود الخطيب نجم مصر السابق تعرض لموقف مشابه عندما طالبت الجماهير بعودته للملاعب وقيادة الفراعنة في مونديال إيطاليا 90 إلا أن الكابتن محمود الجوهري المدير الفني للمنتخب آنذاك رفض ذلك.

المصدر : فيتو

شبكةعيونالإخبارية

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