كوبر يرد على حملة مُشاركة «تريكة» فى المونديال

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلَن الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، عن موقفه من مُشاركة النجم المُعتزل محمد أبو تريكة في مونديال روسيا العام القادم رفقة المُنتخب الوطني.



وكشف مصدر أن كوبر أكد جلسته مع هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن عودة أبوتريكة لصفوف المُنتخب أمرًا مستحيلًا، نظرًا لإعلان اللاعب اعتزاله منذ 4 أعوام كاملة وعدم مُشاركته في أي لقاء من وقتها، مؤكدًا أن لياقته ومستواه الفني حاليًا لايسمحان له باللعب مع المنتخب.



وكانت بعض الجماهير قد دشنت هاشتاج «تريكة في كأس العالم» الذي تصدر تويتر بعد تأهل المنتخب الوطني للمونديال بفوزه على الكونغو بهدفين لهدف، مُطالبين بعودة أبو تريكة من الاعتزال واختياره ضمن قائمة المنتخب التي ستُشارك في كأس العالم القادم في روسيا.



