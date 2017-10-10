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كوبر يرد على حملة مُشاركة «تريكة» فى المونديال

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كوبر يرد على حملة مُشاركة «تريكة» فى المونديال كوبر يرد على حملة مُشاركة «تريكة» فى المونديال

التحرير

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أعلَن الأرجنتينى هيكتور ، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، عن موقفه من مُشاركة النجم المُعتزل محمد أبو تريكة في مونديال العام القادم رفقة المُنتخب الوطني.
 
وكشف مصدر أن كوبر أكد جلسته مع هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن عودة أبوتريكة لصفوف المُنتخب أمرًا مستحيلًا، نظرًا لإعلان اللاعب اعتزاله منذ 4 أعوام كاملة وعدم مُشاركته في أي لقاء من وقتها، مؤكدًا أن لياقته ومستواه الفني حاليًا لايسمحان له باللعب مع .
 
وكانت بعض الجماهير قد دشنت هاشتاج «تريكة في » الذي تصدر تويتر بعد تأهل المنتخب الوطني للمونديال بفوزه على الكونغو بهدفين لهدف، مُطالبين بعودة أبو تريكة من الاعتزال واختياره ضمن قائمة المنتخب التي ستُشارك في كأس العالم القادم في روسيا.
 
 

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