تأخر إنطلاق مران الأهلي «30 دقيقة».. تعرف على السبب!

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تأخر بدء المران الجماعي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي يقام على ملعب مختار التتش، في فرع النادي بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، ببطولة الدوري الممتاز.

وعقد حسام البدري، المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو، لمدة 30 دقيقة تسببت في تأخر انطلاق المران الجماعي والذي كان من المقرر إقامته في تمام الساعة الخامسة مساءًا.

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وتضمنت المحاضرة بعض التعليمات الفنية وشرح نقاط القوة والضعف في الفريق السكندري، وتم خلالها الاستعانة بأخر مباراة للاتحاد أمام النصر والني انتهت بفوز "زعيم الثغر"، بهدفين دون رد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري، مساء الخميس المقبل، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.