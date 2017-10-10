افتتاح 5 تخصصات جديدة بمدارس التعليم الفني في دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بفتح 5 تخصصات جديدة في التعليم الفني بدمياط، استجابة لطلب المحافظ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه ولهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وإخراج جيل جديد يواكب التطورات العلمية والعملية والتكنولوجية التي تحتاجها التنمية الاقتصادية.

من جانبه، قال السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، إن التخصصات الجديدة بكل مدرسة سيتم تطبيقها بنظام التعليم والتدريب المزدوج، في مدارس دمياط الصناعية بنات (قسم ملابس جاهزة)، ودمياط الفنية التجارية المتقدمة (قسم مساعد فني إداري)، والزرقا الفنية التجارية (قسم مساعد فني إداري)، وفارسكور الفنية التجارية (قسم سكرتارية طبية)، والفنية للتعليم والتدريب المزدوج (شعبة سكرتارية طبية).

وأضاف سويلم أنه يمكن قبول الطلاب بهذه المدارس وفقًا لشروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج (نظام السنوات الثلاث) الواردة بالقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وتطبق عليها القرارات الوزارية الصادرة بشأن نظام التقييم وضوابط امتحانات النقل والدبلوم لطلاب المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج.​