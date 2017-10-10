بوتين يقيل العديد من حكام الأقاليم قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية

موسكو - (د ب أ):

أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العديد من حكام الأقاليم، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن بوتين عزل اليوم الثلاثاء بافيل كونكوف حاكم إقليم إيفانوفو، ليكون عاشر حاكم تتم إقالته منذ سبتمبر الماضي.

وتوقعت الصحافة الروسية أن الإقالة جاءت على خلفية عدة حالات من الفساد في إدارة الاقليم.

ويرى مراقبون، مثل صحيفة "نوفايا جازيتا" المعارضة، أن موجة الإقالات لها صلة بالانتخابات الرئاسية في مارس 2018، ورأت الصحيفة أن بوتين يسعى من خلال ذلك إلى إفساح المجال أمام إعادة انتخابه وتعزيز الرقابة على الأقاليم الصعبة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال الخبير نابي ابدولاييف إن بوتين يستعين ببيروقراطيين شباب مؤهلين من أجل حل مشاكل بعينها في هذه الأقاليم.

وأضاف ابدولاييف أن " الحكام الجدد ليست لهم اتصالات بالنخب في هذه الأقاليم كما أنهم لم يتقلدوا هذه المناصب بناء على دعم سياسي عام، بل إنهم مدينون بفضل الترقي لبوتين وحده"، واشار إلى أن الكرملين يبني قاعدة له من المسؤولين الإقليميين المخلصين.

من جانبه، وصف دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، الإقالات بأنها من قبيل الأمور الروتينية، كما أن " المتخصصين الموهوبين الشباب" لديهم القدرة على مواصلة تطوير أقاليمهم.

ولم يعلن بوتين إلى الآن ما إذا كان سيعيد ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، لكن الجميع يتوقعون ذلك.

وكان ملفتا للنظر في العام الماضي، قيامه بعزل سيرجي إيفانوف من رئاسة الديوان الرئاسي على الرغم من أنه ظل على مدار سنوات موضع ثقة الرئيس الروسي الذي عين مكانه، انتون فاينو، التكنوقراطي الشاب، غير المعروف على نطاق واسع.