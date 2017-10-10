أردوغان: تركيا لم تعد تعترف بسفير الولايات المتحدة في أنقرة

اسطنبول/ بلجراد - (د ب أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اليوم الثلاثاء إن تركيا لم تعد تعترف بالسفير الأمريكي في انقرة، مشددا من لهجة خطابه في خضم التوتر المتصاعد مع الولايات المتحدة.

وأوضح أردوغان "لا نعترف به كممثل للولايات المتحدة فى تركيا، وأقول هذا بشكل واضح تماما"، في إشارة إلى جون باس، السفير الأمريكي فى تركيا، والذى سيتولى قريبا منصبا جديدا في أفغانستان.

وتابع أردوغان "لم نبدأ هذه المشكلة"، وألقى باللائمة في هذه الأزمة بشكل مباشر على الولايات المتحدة، مؤكدا أنه إذا كان قرار وقف خدمات التأشيرات قد تم اتخاذه على المستويات العليا فى واشنطن فإن أنقرة ليس لديها ما تناقشه مع الولايات المتحدة.

وألمح اردوغان الذي يزور صربيا إلى أن "عملاء" اخترقوا القنصلية الأمريكية في اسطنبول في إشارة واضحة إلى موظف بالقنصلية الأمريكية اعتقل مؤخرا، قائلا إن "كل هذا يظهر لنا ان شيئا ما يجري في القنصلية في اسطنبول".