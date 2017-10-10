أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

انتخابات اليونسكو: جولة جديدة غدًا ومشيرة خطاب ثالثة بـ12 صوتًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انتخابات اليونسكو: جولة جديدة غدًا ومشيرة خطاب ثالثة بـ12 صوتًا

06:00 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

انتخابات اليونسكو: جولة جديدة غدًا ومشيرة خطاب ثالثة بـ12 صوتًا

السفيرة مشيرة خطاب

القاهرة – (مصراوي):

انتهت الجولة الثانية من الانتخابات على منصب مدير عام منظمة اليونسكو، الثلاثاء، بعد فشل المرشحين في الحصول على الأغلبية المطلقة (30 صوتًا).

وحصدت مرشحة ، مشيرة خطاب على 12 صوتًا، في المركز الثالث خلف مرشحة فرنسا أودري أزولاي التي حصدت على 13 صوتًا.

وجاء مرشح قطر حمد الكواري في المركز الأول بـ20 صوتًا.

وحصد المرشحون الثلاثة على صوت واحد إضافي عن الأصوات التي حصدوها في الجولة الأولى.

ومن المقرر إجراء جولة ثالثة من التصويت غدًا الأربعاء، حتى يحصل أي مرشح على الأغلبية.

ويحتاج المرشح إلى حصد أغلبية الأصوات (30 صوتًا) من أصل 58 صوتا هم أعضاء المكتب التنفيذي الذين يحق لهم التصويت. وفي حالة فشل أي مرشح في الوصول إلى هذا العدد من الأصوات تعاد الانتخابات إلى جولة رابعة.

وفي الجولة الخامسة المقرر لها يوم الجمعة حال فشل أي مرشح في حصد 30 صوتًا، يفوز المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات.

DLyblP3W0AAiZq_

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • انفوجراف: الجولة الأولى من انتخابات اليونسكو

    أخبار

  • وزيرا الخارجية والتعليم العالي يجتمعان بالمجموعة الأفريقية قبيل ساعات

    أخبار

  • سباق اليونسكو .. تعرف على المرشحين السبعة

    أخبار

  • ماكرون: الصحفيون ليسوا محور اهتمامي

    أخبار

إعلان

a7464c9072.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة