انتخابات اليونسكو: جولة جديدة غدًا ومشيرة خطاب ثالثة بـ12 صوتًا

القاهرة – (مصراوي):

انتهت الجولة الثانية من الانتخابات على منصب مدير عام منظمة اليونسكو، الثلاثاء، بعد فشل المرشحين في الحصول على الأغلبية المطلقة (30 صوتًا).

وحصدت مرشحة مصر، مشيرة خطاب على 12 صوتًا، في المركز الثالث خلف مرشحة فرنسا أودري أزولاي التي حصدت على 13 صوتًا.

وجاء مرشح قطر حمد الكواري في المركز الأول بـ20 صوتًا.

وحصد المرشحون الثلاثة على صوت واحد إضافي عن الأصوات التي حصدوها في الجولة الأولى.

ومن المقرر إجراء جولة ثالثة من التصويت غدًا الأربعاء، حتى يحصل أي مرشح على الأغلبية.

ويحتاج المرشح إلى حصد أغلبية الأصوات (30 صوتًا) من أصل 58 صوتا هم أعضاء المكتب التنفيذي الذين يحق لهم التصويت. وفي حالة فشل أي مرشح في الوصول إلى هذا العدد من الأصوات تعاد الانتخابات إلى جولة رابعة.

وفي الجولة الخامسة المقرر لها يوم الجمعة حال فشل أي مرشح في حصد 30 صوتًا، يفوز المرشح الذي يحصل على أعلى الأصوات.