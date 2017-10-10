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شقيق رامي السبيعي: المسؤولون خذلونا ولم يستقبلوا بطل «مستر أوليمبيا»

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شقيق رامي السبيعي: المسؤولون خذلونا ولم يستقبلوا بطل «مستر أوليمبيا» شقيق رامي السبيعي: المسؤولون خذلونا ولم يستقبلوا بطل «مستر أوليمبيا»

التحرير

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استنكر محمد السبيعي طريقة استقبال شقيقه الكابتن رامي السبيعي الحاصل على المركز الثاني في مسابقة "مستر أوليمبيا" العالمية لكمال الأجسام، خلال عودته إلى القاهرة. 

وقال محمد في تصريحات لـ"التحرير"  إن رامي وصل مساء أمس الاثنين إلى مطار القاهرة قادمًا من الكويت، وكان في استقباله أصدقاءه وعائلته فقط دون وجود أي ممثل للحكومة.

وأضاف شقيق البطل العالمي: «كنا نتمنى ونتوقع أن يلقى أخي استقبالا يليق بما حققه من إنجاز عالمي لم يصل إليه مصري غيره، ولكن خذلنا المسؤولون والحمدلله على كل حال وحب الناس هو الأهم».

وصرح اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، سابقا بأنه سيكرم البطل المصري فور وصوله إلى أرض الوطن، مشيرًا إلى أن "السبيعي" ترك بصمة مضيئة في البطولات العالمية.

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يذكر أن البطل رامى السبيعى بطل كمال الأجسام، والملقب بـ"بيج رامي"، حصل على المركز الثانى ببطولة «مستر أولمبيا»، بعد أن تجاوز التصفيات النهائية وترشح للمراكز الثلاثة الأولى، وينظم تلك البطولة العالمية الاتحاد الدولى لكمال الأجسام، ويعد الفوز بهذه البطولة أرفع الأوسمة فى كمال الأجسام للمحترفين.

ورامي السبيعي سبق أن شارك فى «مستر أوليمبيا» للمحترفين أعوام 2013 و 2014 و2015، وأحرز عددا من أهم ألقاب بطولات المحترفين خلال السنوات العديدة منها مسابقة «أرنولد كلاسيك» و مسابقة «نيويورك برو».

 

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التحرير

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