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12 صوتا لمشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو.. و20 لمرشح قطر

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12 صوتا لمشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو.. و20 لمرشح قطر 12 صوتا لمشيرة خطاب في انتخابات اليونسكو.. و20 لمرشح قطر

التحرير

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أسفرت نتائج  تصويت الجولة الثانية من انتخابات المدير العام الجديد لليونسكو، بمقر منظمة اليونسكو بباريس والتى يتنافس فيها ستة مرشحين بينهم السفيرة مشيرة خطاب مرشحة وافريقيا، بعد انسحاب مرشح أذربيجان قبل انطلاق الجولة الثانية، عن حصول مشيرة خطاب على 12 صوتا، فيما حصل المرشح القطرى على 20، بينما مرشحة فرنسا على 13 صوت.
 
وجاءت النتائج كالتالى:
 
مشيرة خطاب ١٢
حمد بن عبدالعزيز الكوارى من قطر ٢٠
أودريه أزولاى من فرنسا ١٣
كفام سان شاو من فيتنام ٥
كيان تانج من الصين ٥
فيرا خورى لاكويه من لبنان ٣
 
ويخوض المرشحون الجولة الانتخابية الثالثة غدا .
 

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