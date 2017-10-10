فرز أصوات الجولة الثانية لانتخابات مدير اليونسكو

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انتهى في مقر منظمة اليونسكو بباريس، تصويت الجولة الثانية من انتخابات المدير العام الجديد للمنظمة، التي يتنافس فيها ستة مرشحين بينهم السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر وافريقيا، بعد انسحاب مرشح أذربيجان قبل انطلاق الجولة الثانية، حيث أدلى مندوبو 58 دولة عضو بالمكتب التنفيذى للمنظمة بأصواتهم، وبدأت عملية فرز الأصوات.

وأسفرت الجولة الأولى عن حصول المرشحة المصرية مشيرة خطاب على 11 صوتا، فيما حصل حمد بن عبدالعزيز الكوارى من قطر، على 19 صوتا، وأودريه أزولاى من فرنسا 13 صوتا، وفولاد بلبل أوجلو من أذربيجان صوتين، وفام سان شاو من فيتنام على صوتين، وكيان تانج من الصين على خمسة أصوات، فيما حصلت فيرا خورى لاكويه من لبنان على 6 أصوات.

ومن المقرر عقد الجولة الثالثة من الانتخابات مساء غد، الأربعاء، خاصة أنه من الصعب أن يحصل أى من المرشحين على عدد الأصوات المطلوبة للفوز وهى 30 صوتا، فى ظل تعدد المرشحين وتفتت الأصوات.

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وفور إعلان نتائج الجولة الأولى عقد سامح شكرى وزير الخارجية اجتماع مطول مع موسى فَقِيه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى المتواجد فى باريس لدعم السفيرة مشيرة خطاب، وجاء هذا الاجتماع فى ضوء علامات الاستفهام الكثيرة حول مواقف الدول الإفريقية الـ17 داخل المجلس التنفيذى للمنظمة، التى خرج بعضها عن الاجماع الإفريقى باعتبار مشيرة خطاب مرشحة القارة.

يذكر أن الدول التى لها حق التصويت، هى ألبانيا، الجزائر، الأرجنتين، بنجلاديش، البرازيل، الكاميرون، تشاد، الصين، كوت ديفوار، جمهورية الدومينيكان، مصر، السلفادور، إستونيا، فرنسا، ألمانيا،غانا، اليونان، غينيا، هايتي، الهند، إيران، إيطاليا، اليابان، كينيا، لبنان، ليتوانيا، ماليزيا، موريشيوس، المكسيك، المغرب، موزامبيق، نيبال، هولندا، نيكاراجوا، نيجيريا، عمان، باكستان، باراجواى، قطر، كوريا، روسيا، سانت كيتس ونيفيس، السنغال، صربيا، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، سريلانكا، السودان، السويد، توجو، ترينيداد وتوباجو، تركمانستان، أوغندا، أوكرانيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فيتنام.