مكرم: كيف لمنظمة بقيمة اليونسكو تذهب لدولة راعية للإرهاب مثل قطر؟

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قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن نتائج الجولة الأولى لانتخابات منظمة اليونسكو، بحصول مرشحة مصر مشيرة خطاب، على 11 صوتًا، مقابل 19 صوتًا للمرشح القطري، كانت صادمة، لافتًا إلى أن الانتخابات دائمًا ما تثير الشكوك والتساؤلات.

وأضاف مكرم، خلال حواره لبرنامج «حديث المساء»، عبر فضائية «MBC مصر»، اليوم الثلاثاء، أن انتخابات اليونسكو لا تتسم بالنزاهة، بدليل تجربة وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، مرشح مصر في وقت سابق، الذي تم التخلي عنه.

تابع: «كيف لقطر أن تحصل على أعلى الأصوات في الوقت التي تُتهم في بأنها داعمة للإرهاب؟ وكيف لمنظمة بقيمة اليونسكو تذهب لدولة راعية للإرهاب مثل قطر؟ إذا كان عالمنا الجديد سيأتي بقطر مدير عام لليونسكو فهو عالم مخجل»

واصل: «النزاهة الدولية ليست قائمة الآن، ويؤسفني أن أقول إن الرشاوى المالية موجودة في تلك الانتخابات وغيرها، وفي حالة فوز قطر بالمنصب يُفتح الباب للتشكيك في المنظمات الدولية».

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وانتهى في مقر منظمة اليونسكو بباريس، تصويت الجولة الثانية من انتخابات المدير العام الجديد للمنظمة، التي يتنافس فيها ستة مرشحين بينهم السفيرة مشيرة خطاب مرشحة مصر وافريقيا، بعد انسحاب مرشح أذربيجان قبل انطلاق الجولة الثانية، حيث أدلى مندوبو 58 دولة عضو بالمكتب التنفيذى للمنظمة بأصواتهم، وبدأت عملية فرز الأصوات.

وأسفرت الجولة الأولى عن حصول المرشحة المصرية مشيرة خطاب على 11 صوتا، فيما حصل حمد بن عبدالعزيز الكوارى من قطر، على 19 صوتا، وأودريه أزولاى من فرنسا 13 صوتا، وفولاد بلبل أوجلو من أذربيجان صوتين، وفام سان شاو من فيتنام على صوتين، وكيان تانج من الصين على خمسة أصوات، فيما حصلت فيرا خورى لاكويه من لبنان على 6 أصوات.

ومن المقرر عقد الجولة الثالثة من الانتخابات مساء غد، الأربعاء، خاصة أنه من الصعب أن يحصل أى من المرشحين على عدد الأصوات المطلوبة للفوز وهى 30 صوتا، فى ظل تعدد المرشحين وتفتت الأصوات.