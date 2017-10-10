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السيسي يكلف الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح

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السيسي يكلف الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح السيسي يكلف الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح

التحرير

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كلف الرئيس عبد الفتاح ، بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، خاصة من حيث العمل على خفض معدلات العجز والدين في الموازنة العامة للعام المالي 2017-2018، من خلال زيادة معدلات النمو وترشيد الانفاق وزيادة الإيرادات من موارد متعددة.

وشدد الرئيس، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحي وزير المالية، على مواصلة تطوير برامج الحماية الاجتماعية، وبرامج الدعم النقدي المباشر خاصة برنامجي تكافل وكرامة، لتصل لمستحقيها من الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

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التحرير

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