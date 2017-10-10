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​رفع الجلسة العامة للبرلمان.. وعودة الانعقاد 22 أكتوبر

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مصراوي Masrawy

​رفع الجلسة العامة للبرلمان.. وعودة الانعقاد 22 أكتوبر

05:59 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

​رفع الجلسة العامة للبرلمان.. وعودة الانعقاد 22 أكتوبر

السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

رفع السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، معلنًا عودة الانعقاد يوم الأحد ٢٢ أكتوبر المقبل.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، إقرار المجلس لتعديلات قانون الرقابة الادارية، ومناقشة عدد من طلبات الاحاطة المتعلقة بمشكلات النقل والمواصلات.

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لحل مشاكل الطرق والقطارات فى السكك الحديدية، لإنقاذ أرواح المواطنين، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، بحضور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات.

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مصراوي Masrawy

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