مصرع مخرج سينمائي في حادث تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية"

كتب - محمد شعبان:

لقي مخرج سينمائي مصرعه، اليوم الثلاثاء؛ إثر حادث تصادم بطريق مصر القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة تلقت إخطارا من شرط النجدة بوقوع حادث تصادم بالكيلو 26، ووجود متوفٍ.

كشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة ملاكي يقودها المخرج شادي الحصري -اتجاه القاهرة- انفجر أحد إطارات السيارة، مما دفعه لتهدئة السرعة، واصطدمت به سيارة من الخلف، مما أدى إلى مصرعه.

تم نقل الجثة إلى مستشفى الشيخ زايد، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.