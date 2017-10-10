حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017 مع ماغي فرح

شيماء مصطفى

برج الحمل

مهنياً: يخرج جوبيتير من برج الميزان إلى العقرب، ما يعيد إلى أجوائك الهدوء ويحمل إليك فرصاً جديدة، ويحررك من ضغوط سابقة فتفكر في مشاريع أخرى



عاطفياً: فرص التقرّب من الشريك تزداد يوماً بعد يوم، فحاول أن تبذل جهوداً مضاعفة ليزداد التواصل بينكما



صحياً: تتلقى الصدمة تلوى الأخرى بسبب وضع أحد أفراد العائلة، لكنك تتغلب على كل شيء

برج الثور

مهنياً: يدخل جوبيتير إلى برج العقرب ويضعك أمام خيارات أخرى، ويتحدث عن شراكة واعدة أو متعثرة وعن تحالفات جديدة في حياتك



عاطفياً: تقابل الشخص المناسب هذا اليوم، وقد يشعرك ذلك بارتياح كبير بعد فترة صعبة



صحياً: تعاني أوجاعاً في الظهر فلا تجهد نفسك، بل مارس الرياضات الخفيفة

مهنياً: تستاء بسبب فشل مهني بسيط أو غيره أو ربما بشأن صفقة مهمة، تجنب الأجواء المشحونة بالانفعالات



عاطفياً: تتركز الأضواء عليك وعلى الشريك، فتجدان نفسيكما أمام استحقاقات مهمّة قد تغيّر حياتكما العاطفية



صحياً: لا تهتم بكل ما تنفقه على صحتك، فما نفع الإنسان إذا ربح كل شيء وخسر صحته

مهنياً: يخرج كوكب الحظ جوبيتير من برج الميزان، أي من مربع مع برجك، لكي ينتقل إلى موقع جيد هو العقرب ويفتتح دورة فلكية مناسبة تستمر سنة



عاطفياً: حرص الشريك عليك مبرّر ولا سيما أنك تبالغ أحياناً في رد فعلك تجاهه



صحياً: إذا أردت تجنب الإصابة بأي من أمراض العصر، عليك بممارسة الرياضة يومياً

برج الأسد

مهنياً: يخرج كوكب جوبيتير من الميزان ليدخل برج العقرب ويشكل مربعاً مع برجك، وتسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب75%

عاطفياً: مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإن التفاهم يكون سيّد الموقف ويسهم في تبديد الاختلاف بينكما65%

صحياً: لكلّ شيء حدود، وإفراطك في تناول المأكولات الغنية بالدهون أوصلك إلى البدانة التي تعانيها

مهنياً: يخرج كوكب جوبيتير من الميزان ليدخل برج العقرب ويشكل مربعاً مع برجك، وتسيطر عليك الأجواء الإيجابية من كل حدب وصوب



عاطفياً: مهما بلغت حدّة النقاش مع الشريك، فإن التفاهم يكون سيّد الموقف ويسهم في تبديد الاختلاف بينكما



صحياً: لكلّ شيء حدود، وإفراطك في تناول المأكولات الغنية بالدهون أوصلك إلى البدانة التي تعانيها

برج الميزان

مهنياً: يسجل هذا اليوم حدثاً فلكياً مهماً، وهو انتقال كوكب جوبيتير إلى برج العقرب، ليكون موقعه أكثر ملاءمة لك وذلك على مدى سنة كاملة



عاطفياً:لا تقحم الشريك في خلافات ونقاشات غير مجدية، إن نصائحه مفيدة جداً لتخطي أي عقبة في طريقك



صحياً: لا تفوّت أي مناسبة جماعية تتضمن مشياً في الطبيعة أو القيام برحلة بحرية ممتعة

برج العقرب

مهنياً: يخرج جوبيتير من برجك بعد مضي سنة كاملة، وينتقل إلى برج العقرب لكي يسلط الضوء أكثر، على شؤونك المالية



عاطفياً: سوء تفاهم مع الشريك يؤدّي إلى بعض الاختلاف في وجهات النظر، لكن يتم حلّه بعد تدخل صديق مشترك



صحياً: عليك أن تختار بين أن تكون بصحة جيدة أو بصحة عليلة، الحلول متعددة أمامك فاختر المناسب لك

برج القوس

مهنياً: ينتقل كوكب الحظ إلى برجك كلي يستقر سنة كاملة ويهديك الأفراح والمناسبات السعيدة والعروض المغرية والحلول للمشاكل



عاطفياً: لا تتهم الشريك باستمرار، لأن ذلك يزعجه ويؤدي إلى نتائج وخيمة عليكما



صحياً: خفف قدر الإمكان من تناول المشاوي على أنواعها وأكثر من تناول الحبوب والخضراوات

برج الجدي

مهنياً: ينتقل كوكب جوبيتير من موقع مناسب لك إلى موقع آخر هو العقرب، ويشكل طوالع فلكية دقيقة مع كواكب أخرى ما يفرض عليك التأني



عاطفياً: استقرار وسعادة لافتان في العلاقة بالشريك، وهذا يترك انعكاسات إيجابية إضافية ويولّد ارتياحاً



صحياً: إذا بدأت تشعر بثقل همتك وبالنعاس الدائم، عليك باستشارة الطبيب فوراً

مهنياً: يسجل هذا اليوم حدثاً فلكياً هو الأهم، إذ يخرج كوكب جوبيتير من برج الميزان إلى موقع أفضل لك هو العقرب، لتنطلق بمسيرة واعدة تدوم سنة كاملة



عاطفياً: سعي من الشريك يعيد الأمور إلى نصابها، ويضع العلاقة بينكما على الخط المستقيم



صحياً: تقتنع بعد عدة محاولات أن لا مفر من الرياضة للبقاء رشيقاً ونشيطاً، فهنيئاً لك

مهنياً: يسجل هذا اليوم الحدث الفلكي الأبرز، وهو خروج كوكب جوبيتير من برج الميزان، حيث كان لإقامته سنة كاملة وقع جيد عليك، استفدت منه معظم الوقت



عاطفياً: تريث قبل الموافقة على قرار مهم قد يحدد مصيرك العاطفي، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقاً



صحياً: يطلب إليك القيام ببعض التمارين الخاصة بآلام الظهر فضلاً عن جلسات تدليك

ابراج مكتوب

برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

المصدر : ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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