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قرقاش: على قطر أن تنبذ الإرهاب لاستضافة كأس العالم

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مصراوي Masrawy

قرقاش: على قطر أن تنبذ الإرهاب لاستضافة

05:46 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

قرقاش: على قطر أن تنبذ الإرهاب لاستضافة كأس العالم

أنور قرقاش

القاهرة - (د ب أ):

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، إن استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 تتوقف على ما إذا كانت الدوحة ستتخلى عن سياساتها "الداعمة للإرهاب والتطرف".

وشدد قرقاش اليوم الثلاثاء في تغريدة على حسابه في "تويتر" للتواصل الاجتماعي، على ضرورة أن تراجع قطر سياساتها كدولة مضيفة للمونديال.

وتابع قرقاش: "ينبغي ألا يكون تنظيم كأس العالم 2022 مشوها بدعم شخصيات متطرفة وعناصر إرهابية، ومراجعة قطر لسياساتها هي ضرورة".

يذكر ان أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن في وقت سابق أنه على اتصال مستمر مع الدوحة منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية في الخليج.

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