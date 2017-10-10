قرقاش: على قطر أن تنبذ الإرهاب لاستضافة كأس العالم
قرقاش: على قطر أن تنبذ الإرهاب لاستضافة كأس العالم
05:46 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
أنور قرقاش
القاهرة - (د ب أ):
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، إن استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم عام 2022 تتوقف على ما إذا كانت الدوحة ستتخلى عن سياساتها "الداعمة للإرهاب والتطرف".
وشدد قرقاش اليوم الثلاثاء في تغريدة على حسابه في "تويتر" للتواصل الاجتماعي، على ضرورة أن تراجع قطر سياساتها كدولة مضيفة للمونديال.
وتابع قرقاش: "ينبغي ألا يكون تنظيم كأس العالم 2022 مشوها بدعم شخصيات متطرفة وعناصر إرهابية، ومراجعة قطر لسياساتها هي ضرورة".
يذكر ان أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أعلن في وقت سابق أنه على اتصال مستمر مع الدوحة منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية في الخليج.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
إيران تهدد بضم الولايات المتحدة إلى "معسكر الإرهابيين"
-
قرقاش يستنكر مهاجمة قطر للإمارات ويؤكّد: "حل الأزمة في الرياض"
-
الرئيس اليمني يهنئ مصر بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم
-
مصدر أمني عراقي: مقتل 4 عناصر من "داعش" شمال غربي كركوك
إعلان
إعلان