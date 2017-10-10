أبو بكر عبدالكريم: التعداد السكاني يوفر القدرة على مواجهة المشكلات

كتب- محمد قاسم:

قال اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التعداد السكاني لعام 2017 مر بثلاثة مراحل لحصر المباني والسكان والمنشآت، وأن التعداد الإلكتروني أتاح للجهاز عدداً من المميزات، حيث تم خفض أعداد الموارد البشرية من 125 ألف عداد إلى 40 ألف عداد.

وأضاف الجندي، أنه تم تدريب العاملين بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث تم انتقاء 500 مدرب قاموا بتدريب 40 ألف مشتغل بمقار التدريب بالمحافظات.

وأشار إلى أن التعداد الإلكتروني يضفي الجودة على البيانات ويؤمنها، وكذلك الوصول إلي نتائج دقيقة مع توافر القدرة علي مواجهة المشكلات مع سرعة الإطلاع علي البيانات.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة حول "التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت مصر 2017 : المنهجيات والنتائج"، بحضور رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت، والدكتورة ماجدة صالح القائم بأعمال عميدة كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، والدكتور حسين عبدالعزيز أستاذ الإحصاء بالكلية والمشرف العام علي التعداد ، ومجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والطلاب .