​الأزهر يدين الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي

كتب ــ محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشَّريف، بأقسى العبارات، اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين المتكررة في الأيام الأخيرة للمسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي، والتي كان آخرها فجر الثلاثاء، تحت حراسة أمنية مشددة لقوات الاحتلال الصهيوني.

وشدد الأزهر في بيان له الثلاثاء، على أن ولاية الشعب الفلسطيني على أرضه ومقدساته، لا تقبل أي منازعة أو تقسيم، لا زماني ولا مكاني، وأن كافة المواثيق والقوانين الدولية تلزم سلطات الاحتلال بالحفاظ على الأوضاع القائمة، وتجرم أي تغيير أو عبث بها أو أي اعتداء على دور العبادة.

ودعا الأزهر جميع القوى والمنظمات الدولية لإدانة ومنع تلك الاعتداءات المتكررة، لما قد يترتب عليها من تأجيج لمشاعر الغضب والكراهية، مجددا تضامنه مع نضال أبناء الشعب الفلسطيني وصمودهم في مواجهة تلك الاعتداءات.