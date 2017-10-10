"الطيران المدني" توضح حقيقية سفر الوزير لروسيا الأسبوع المقبل

كتب- طه عبيد:

نفت وزارة الطيران المدني، اعتزام شريف فتحي وزير الطيران المدني، السفر إلى العاصمة الروسية موسكو الأسبوع المقبل لحسم موقف عودة رحلات الطيران بين البلدين -حسبما جاء في بيان رسمي اليوم الثلاثاء.

وطالبت الوزارة، بعض المواقع الالكترونية تحري الدقة فيما ينشر من أخبار في هذا الشأن، والعودة لها لأنها المصدر الرسمي في هذا الشأن الخاص بالرحلات الروسية وعودتها مرة ثانية.

كان وسائل إعلام نلقت أن وزير الطيران شريف فتحي، سيترأس وفدا إلى موسكو الأسبوع المقبل، لحسم أمر عودة رحلات الطيران بين البلدين.

وتوقفت حركة الطيران المباشرة بين مصر وروسيا منذ نهاية أكتوبر عام 2015، بعد تحطم الطائرة الروسية "إيرباص–321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" في الجو، فوق منطقة شمال سيناء المصرية، عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ.