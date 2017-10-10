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أستاذ جراحة السمنة: "تكميم المعدة" يؤدي إلى الإصابة بسرطان المرئ

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مصراوي Masrawy

أستاذ جراحة السمنة: "تكميم المعدة" يؤدي إلى الإصابة بسرطان المرئ

05:44 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

ارشيفية

كتبت - مادي غيث:

‫كشف مؤتمر الجمعية المصرية لجراحة السمنة الثالث عشر، الذي يعقد بالاشتراك مع المؤتمر الأول للجمعية العربية لجراحات السمنة عن نتائج بحثين علميين، أكدا أن جراحات تكميم المعدة قد تؤدي لتغيرات ماقبل السرطان بالمرئ.

وماقبل سرطان المريء أو ما يعرف بـ"مرئ باريتس"، حالة تحدث نتيجة التهابات وارتجاع المرئ المزمن، وإذا تركت بدون علاج يحدث التغيير لسرطان المرئ.

وقال الدكتور خالد جودت أستاذ الجراحة بطب عين شمس، ومؤسس الجمعية المصرية لجراحات السمنة المفرطة، إن البحثين الجديدين كانا عن نسبة إصابة مرضى تكميم المعدة بمرئ باريتس بعد عدة سنوات من الجراحة.


وأصاف: "البحث الأول نشره الباحث جينكو من إيطاليا في أبريل 2017، وأثبت أنه بعد 5 سنوات من تكميم أو قص المعدة أصيب 17.2 ٪ من المرضى بمرئ باريتس، و٧٤٪ أصيبوا بارتجاع المرىء".

أما البحث الثاني من النمسا ونشره في يوليو 2017 الدكتور براجار من فيينا، أثبت أنه بعد 5 سنوات من التكميم، أصيب 15 ٪ بـ"مرئ باريتس"، و45 ٪ بفتق بالحجاب الحاجز، وحذر البحثان من المضاعفات البعيدة المدى للتكميم أو قص المعدة.

وأوضح مؤسس الجمعية المصرية لجراحات السمنة المفرطة، أنه تم إدخال تعديلات على عملية تحويل المعدة في ابتكار جديد لمنع عودة المعدة للتمدد، ومن ثم زيادة الوزن مرة أخرى بطريقه تحويل المعدة المعدل.

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