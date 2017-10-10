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إيهاب الخولي: "البيروقراطية العدو الوحيد للسكة الحديد"​

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مصراوي Masrawy

إيهاب الخولي: "البيروقراطية العدو الوحيد للسكة الحديد"​

05:41 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

النائب إيهاب الخولي

كتب- أحمد علي:

قال النائب إيهاب الخولي، عضو مجلس النواب، إن البيروقراطية المتشعبة في الهيئات التابعة لوزارة النقل سبب رئيسي في الأوضاع السيئة التي يعاني منها قطاع سكك حديد .

جاء ذلك جلسة مجلس النواب، الثلاثاء، بحضور وزير النقل؛ لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أوضاع الطرق والسكة الحديد.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه البيروقراطية لابد من القضاء عليها؛ حتى تنهض أوضاع الطرق والنقل بشكل كامل قائلًا: "البيروقراطية العدو الوحيد للسكة الحديد".

من جانبه رفض النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أي محاولات لخصخصة سكك حديد مصر، مؤكدًا أن هذا الأمر مرفوض بشكل كامل.

وأكد "الحريري" أن محطة مصر في الإسكندرية، سيئة للغاية وغير آدمية، بالرغم من مرور السياح بها، قائلا: "محطة مصر في الإسكندرية غير آدمية ولابد من تطويرها".

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