القوات النظامية السورية تتقدم في حي الخالدية

كتب : أ ف ب السبت 27-07-2013 17:43

أصبحت القوات النظامية السورية تسيطر على نصف الخالدية معقل المقاتلين المعارضين وأحد أكبر أحياء مدينة حمص، والذي يشهد قصفًا واشتباكات عنيفة، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن "القوات النظامية مدعمة بعناصر من حزب الله اللبناني تقدمت خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة وأصبحت تسيطر الآن على نحو 50 بالمائة من حي الخالدية".

وأوضح عبدالرحمن أن "القصف العنيف بقذائف الهاون والمدفعية لم يتوقف" منذ ليل الجمعة إلى السبت، مضيفًا أن معقل المعارضة المسلحة تعرض كذلك الى القصف صباح السبت.

وأشار مدير المرصد إلى أن المقاتلين يقاومون هذا الهجوم "بشراسة" لافتًا إلى أن "القتال كان عنيفا جدا". كما أفاد ناشطون عن "معارك عنيفة جدا" بين مقاتلي المعارضة والجيش المدعم بعناصر من حزب الله اللبناني.