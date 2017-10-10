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الخارجية الروسية: واشنطن تسلك نهجا يهدم الاتفاق النووي مع إيران

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مصراوي Masrawy

الخارجية الروسية: واشنطن تسلك نهجا يهدم الاتفاق النووي مع إيران

05:40 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

الخارجية الروسية: واشنطن تسلك نهجا يهدم الاتفاق النووي مع إيران

زامير كابولوف

موسكو - (أ ش أ):

قال زامير كابولوف المبعوث الرئاسي الروسي إلى أفغانستان ومدير الإدارة الثانية لشئون آسيا بالخارجية الروسية إن الولايات المتحدة سلكت نهجا يهدم الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مشيرا إلى أن احتمال اعتبار الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية يأتي ضمن هذا المنطق.

وقال كابولوف -في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء:"الأمريكيون بدون شك يسلكون نهجا يهدم الاتفاق النووي مع إيران..هذا هو جزء من النهج، الذين يحاولون من خلاله اتهام إيران بتمويل الإرهاب".

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد ذكرت -في وقت سابق- أن واشنطن تعتزم ضم الحرس الثوري إلى قائمة المنظمات الإرهابية.

ومن جانبه، أعلن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، أن طهران يمكن أن تتخذ إجراءات جوابية حازمة ضد الولايات المتحدة.

وقال رئيس الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، "إنه في هذه الحالة سيعامل الحرس الثوري الجيش الأمريكي كما يعامل قوات المنظمة الإرهابية "داعش".

يذكر أن إيران والوسطاء الدوليين الستة ( والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى والصين وفرنسا وألمانيا) توصلوا إلى اتفاق طويل الأمد في يوليو 2015 لتسوية المشكلة النووية الإيرانية.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في يناير 2016، لكن الرئيس الأمريكي دونالد أعلن غير مرة أنه يفكر في الانسحاب من هذه الاتفاقية، في ظل تأكيدات جميع الأطراف المعنية عزمها التمسك بها.

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Asha

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مصراوي Masrawy

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