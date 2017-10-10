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مصرع طالب محترقًا في انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

مصرع طالب محترقًا في انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية

05:30 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

مصرع طالب محترقًا في انفجار أسطوانة غاز بالمنوفية

ارشيفية

المنوفية - مروة فاضل:

لقي طالب مصرعه متأثرًا بحروق عقب اشتعال النيران به، أثناء تركيبه أسطوانة غاز بمنزله بمركز الباجور بمحافظة المنوفية.

تلقي اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة الباجور من مستشفى الباجور العام باستقباله "ع . ص . ع . ع " ١٩ سنة، طالب، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى بأنحاء الجسم بنسبة 90%، وحالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه.

جرى تحويله إلى مستشفى ههيا - شرقية وتوفي متأثرًا بإصابته.

بالانتقال والفحص وسؤال والده، قرر أنه حال تركيب نجله أسطوانة غاز بالمنزل، اشتعلت النيران به نتيجة تسرب الغاز، ونفي الشبهة الجنائية، وأشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 49 أحوال مركز الباجور .

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