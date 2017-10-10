بعد رفض صلاح هديته.. ممدوح عباس يجهز مستشفى قرية نجم مصر

الغربية - مروة شاهين :

بناءً على طلب النجم محمد صلاح نجم المنتخب المصري، أوفد الكابتن ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، مندوبًا للنظر في احتياجات مستشفى بسيون المركزي، التابع لمديرية الشئون الصحية بالغربية مسقط رأس اللاعب الدولي.

وبعد الاجتماع مع إدارة المستشفى، جرى الاتفاق على الاحتياجات وكانت كالتالي: تنك الأكسجين، ومناظير جراحة، وجهاز تخدير، وإعادة تطوير وتجديد الصرف الصحي بالمستشفى، وتوفير عدد من الترابيزات للعمليات، وآلات لعمليات العظام مثل مناشير للجبس وخلافه.

كان عباس، عرض على صلاح هدية شخصية تقديرًا وتكريمًا منه لصانع البهجة للمصريين، غير أن الأخبر رفض وطلب توفير احتياجات المستشفى من لوازم العمليات كمنفعة عامة للمواطنين بمركز ومدينة بسيون.

وكتب رئيس الزمالك الأسبق على (تويتر): "ما هذا الأدب؟ وما هذه الأخلاق؟ وما هذه الروح المصرية الخالصة؟، اعتذر عن قبول هديتي له بشياكة، رغم أنها هدية أعتقد أن أحدا غيره لن يعتذر عنها، واستعضنا عن هذا أن تقوم لجنة من المؤسسة الخيرية التابعة لمجموعة انترو بزيارة مستشفى بسيون العام في الغربية وتوريد الأجهزة الطبية المطلوبة، وأصدرت أوامر أن يكون هذا فورا".