تفاصيل اجتماع مجلس أمناء بيت الزكاة لبحث استراتيجية "٢٠١٨- ٢٢٠٢"

كتب ــ محمود مصطفى:

عقد مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري، الثلاثاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ لبحث إستراتيجية العمل خلال الفترة من 2018 إلى 2022.

وحضر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء السابق، للمرة الأولى اجتماع بيت الزكاة والصدقات، بعد ضمه بقرار من شيخ الأزهر.

واستعرض المجلس تقريرًا عن الأنشطة خلال الفترة السابقة، واللائحة المالية للمساعدات بعد تحديثها، واستعراض المشروعات التي قام بها.

ومن المشروعات التي أنشأها البيت، مركز لعلاج الفيروسات الكبدية بمستشفى الأزهر التخصصي، وعلاج 26 ألف مريض بفيروس (سي)، وإجراء أكثر من 500 عملية جراحية شهريًّا، ومسح شهري لـ 20 ألف حالة من العاملين بالشركات والمؤسسات من غير الخاضعين للتأمين الصحي.

واستعرض الاجتماع، مجهودات بيت الزكاة في المجال الاجتماعي، إذ قدم إعانات شهرية لأكثر من 77 ألف حالة ووزع مليون ونصف كرتونة رمضانية، وأغذية وملابس للأطفال.

وأنشأ بيت الزكاة مبنى للأطفال بلا مأوى لتدريبهم على المهن الحرفية، وجاري إنشاء معهد تمريض بالتعاون مع جامعة الأزهر بخبرات يابانية ببورسعيد ومركز للعيون بسوهاج، وتوصيل وصلات منزلية لمياه الشرب والصرف الصحي للقرى الأكثر فقرًا.

وقال الدكتور صفوت النحاس الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصري: إن بيت الزكاة يحظى بثقة المصريين في استقبال أموال الزكاة؛ لأن شيخ الأزهر يرأس مجلس الأمناء الذي يضم قامات عديدة في الاقتصاد والتشريع والشريعة.

وأكد "النحاس"، أن كل الأموال تصرف في المصارف الشرعية الثمانية المحددة بنص الآية القرآنية رقم 60 من سورة التوبة.

وقرر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في وقت سابق، ضمَّ المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، لعضوية مجلس أمناء بيت الزكاة والصدقات المصري.