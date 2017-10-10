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إيران تهدد بضم الولايات المتحدة إلى "معسكر الإرهابيين"

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مصراوي Masrawy

إيران تهدد بضم الولايات المتحدة إلى "معسكر الإرهابيين"

05:20 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

عناصر من الحرس الثوري الايراني خلال عرض في طهران

طهران – (أ ف ب):

أعلن المتحدث باسم الإيرانية محمد باقر نوبخت، الثلاثاء، أن بلاده ستضم الولايات المتحدة إلى "معسكر إرهابيي" تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في حال قررت تصنيف الحرس الثوري الإيراني "جماعة إرهابية".

وقال نوبخت في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن "أية حكومة تتخذ مثل هذا الموقف تجاه الحرس الثوري سنصنفها في خانة ارهابيي داعش".

وأضاف أن الحرس "هو جهاز ثوري يدافع عن الشعب (الغيراني) ويحارب الإرهابيين".

وأفادت مصادر متطابقة وكالة فرانس برس، بأن الرئيس الأمربكي دونالد ، الذي يعتبر أن إيران لا تحترم "روح" الاتفاق النووي الموقع مع القوى العظمى، سيعلن هذا الأسبوع أنه لا "يؤكد" التزام ايران بالاتفاق، معيدا الكرة الى ملعب الكونجرس.

وقالت بعض وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية إن واشنطن قد تفرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الايراني وقد تدرجه على لائحة "المجموعات الإرهابية".

وضاعف المسؤولون السياسيون والعسكريون الايرانيون منذ أيام، تحذيراتهم من اتخاذ مثل هذا الاجراء. وظهر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الإثنين الى جانب قائد الحرس الثوري الايراني الجنرال محمد علي جعفري لتحذير واشنطن.

وصرّح ظريف "الأمريكيون سيعزلون أنفسهم (اذا اتخذوا) مثل هذا الإجراء وسيزداد كره الإيرانيين لهم"، محذرا من "ردّ قاس" لإيران.

وقال جعفري "على ترامب أن يكون واثقا أن الحرس الثوري الإيراني والحكومة موحّدان (...) تختلف اللهجة الدبلوماسية عن اللهجة العسكرية لكن الهدف يبقى نفسه".

وكان جعفري قد صعّد لهجته الأحد عندما قال "إذا تأكدت المعلومات حول مثل هذه الحماقة (...) سيعتبر الحرس الثوري الجيش الأمريكي في المعسكر نفسه مع الإرهابيين"، وسيترتب على واشنطن "نقل قواعدها العسكرية الى مسافة تبلغ ألفي كيلومتر عن الصواريخ الإيرانية".

هذا المحتوى من

AFP

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