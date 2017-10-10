رئيس البرلمان الإفريقى يطالب كل شعوب القارة بدعم مشيرة خطاب

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أصدر رئيس البرلمان الإفريقى، روجيه أنكودو، على هامش جلسة البرلمان المنعقدة اليوم الثلاثاء، بيانا رسميا لدعم السفيرة مشيرة خطاب فى انتخابات اليونسكو.

وقال "أنكودو" فى خطابه: "باسم كل الشعوب الإفريقية، ندعم السفيرة مشيرة خطاب فى انتخابات اليونسكو، وندعو كل المؤسسات الإفريقية والممثلين الدائمين لدعم المرشحة باعتبارها مرشحة إفريقيا".

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وفى سياق متصل، أكد النائب مصطفى الجندى، عضو مجلس النواب والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الإفريقى، أن روجيه أنكودو تواصل مع المندوب الدائم للكاميرون فى اليونسكو، وطالبه بالالتزام بدعم السفيرة مشيرة خطاب فى الجولة الثانية من الانتخابات المقرر انطلاق التصويت فيها بعد قليل.

وحصلت المرشحة المصرية على منصب مدير عام اليونسكو مشيرة خطاب، على المركز الثالث في انتخابات المجلس التنفيذي بـ11 صوتا، بينما حصل المرشح القطري حمد بن عبد العزيز الكوارى على 19 صوتا، وحصلت الفرنسية أودريه أزولاى على 13 صوتا، ومرشح لبنان على 6 أصوات، وكيان تانج من الصين على 5 أصوات، على أن يتم إجراء انتخابات الجولة الثانية اليوم.