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لأول مرة بجامعة عين شمس.. ليسانس حقوق معتمد من الجامعات الفرنسية

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مصراوي Masrawy

لأول مرة بجامعة عين شمس.. ليسانس حقوق معتمد من الجامعات الفرنسية

04:59 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

لأول مرة بجامعة عين شمس.. ليسانس حقوق معتمد من الجامعات الفرنسية

الوفد الفرنسي

كتب- محمد قاسم:

وقعت جامعة عين شمس، الثلاثاء، اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة جان مولان الفرنسية يحصل بمقتضاها طالب كلية الحقوق على درجة الليسانس من الجامعتين فضلًا عن اعتماده بمختلف الجامعات الفرنسية.

وذكرت الجامعة في بيان صحفي، أن الاتفاقية تتيح تفعيل نظام التعلم الإلكتروني عن بعد لأول مرة بين الجامعتين.

وأكدت أن الاتفاقية تسري لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد، وتأتي في إطار التعاون بين الجامعتين والذي بدأ منذ عام 2001 وحتى الآن.

واستقبل الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، وفدًا من جامعة جان مولان الفرنسية وذلك بمقر قصر الزعفران، بحضور كلا من الدكتور فتحى الشرقاوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كلية الحقوق والدكتورة هبه بدر وكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث والدكتور محمد أبو زيد رئيس الشعبة الفرنسية بكلية الحقوق.

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