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ميركل: لن أسمح بتعميم الديون داخل منطقة اليورو

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مصراوي Masrawy

ميركل: لن أسمح بتعميم الديون داخل منطقة اليورو

05:02 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

ميركل: لن أسمح بتعميم الديون داخل منطقة اليورو

برلين- (د ب أ):
شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورة الالتزام داخل منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بالمبادئ الأساسية للمنطقة.

وقالت ميركل في مقابلة مع مجموعة (أر.إن.دي)الإعلامية: "أريد أن يتم اعتبار الرقابة والضمان معا عند استخدام أدوات أوروبية".
أضافت ميركل: "لن أسمح بتعميم الديون الوطنية".

وفي الوقت ذاته، كبحت ميركل النقاش بشأن اعتماد وزير مالية مشترك داخل دول الاتحاد الأوروبي أو دول اليورو.
وأشارت إلى اقتراحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وفكرة اعتماد وزير مالية موحد، قالت ميركل إنها منفتحة على فكرة وزير المالية المشترك وغير ذلك من الاقتراحات "ولكن علينا في الوقت ذاته الإجابة على بعض الأسئلة مثل: ما هي مهام مثل هذا الوزير؟"

أما رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس فطالب باعتماد وزير مالية لمنطقة اليورو وقال في مقابلة مع مجموعة (إر.إن.دي) الاعلامية : "أوروبا بحاجة إلى وزير مالية، ومنطقة اليورو تحتاج إلى ميزانية خاصة بها".

أضاف شولتس: "نحن بحاجة للمزيد من الانسجام في السياسة الأوروبية، ينسحب ذلك أيضا على سياسة الضرائب". ورأى شولتس الذي كان من قبل رئيس البرلمان الأوروبي أنه من غير الجائز أن تتنافس الدول الأوروبية فيما بينها بشأن السياسة الضريبية وأن باستطاعة أوروبا أن تنمو مع بعضها بشكل أوثق إذا كان لها وزير مالية مشترك.
أضاف شولتس: "آمل ألا تخفي الجديدة نفسها عند التعرض لهذه القضية".

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