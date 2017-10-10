في يومها العالمي.. إنفوجرافيك عن الصحة النفسية في مصر

مصراوي Masrawy

كتب- أحمد عصام روّاي:

تدشن المؤسسات الصحية على مستوى العالم حملات للتوعية بالصحة النفسية والأمراض التي من الممكن أن تنال منها في العاشر من شهر أكتوبر من كل عام.

وتتضمن تلك الحملات -التي تكون بصورة أكبر على وسائل التواصل الاجتماعي- على العديد من التعريفات بالأمراض النفسية والإحصائيات الخاصة بها في مختلف دول العالم.

حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، ربع سكان العالم مصابون بأمراض نفسية، ويطلب ثلث المصابين فقط معونة الطبيب المختص.

وتُعد مصر من أوائل الدول العربية التي اهتمت بمجال الصحة النفسية والطب النفسي، فأول القوانين المصرية التي تنظم تلك الجوانب يرجع إلى عام 1944، وأُنشئت الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمانفي عام 1998 والمجلس القومي للصحة النفسية في عام 2010.

فأين تقع مصر من دول العالم في مجال الصحة النفسية؟

فحسب الإحصائيات المنشورة في مجلات منظمة الصحة العالمية، يخدم طبيب نفسي واحد 100 ألف مصري، مقابل 2 أطباء نفسيين في دول العالم الأول لكل 100 ألف مواطن.

وتمتلك المستشفيات المصرية 5 أسرّة لكل 100 ألف مصري، مقابل 22 سرير في دول العالم الأول لكل 100 ألف مواطن.

وحسب الأوراق البحثية على موقع معهد الصحة القومي الأمريكي، وفي عينة عشوائية من 14,460 مصري، وُجد أنه 10.6% من الرجال مصابين باضطرابات نفسية، مقابل 21% من النساء.

ووُجد أن 17% من مجموع المشاركين في العينة العشوائية مصابون باضطرابات نفسية مختلفة تتنوع بين:

1- الاكتئاب: 605%.

2- متلازمة القلق العام: 4.75%.

3- فوبيا مُعينة: 1.35%.

4- أكثر من مرض بصورة مجتمعة: 4.72%.