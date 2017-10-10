11 ديسمبر .. الحكم على المتهمين باختراق نيابة الأموال العامة

كتب -صابر المحلاوي:

حجزت محكمة جنايات القاهرة، الحكم على المتهمين في قضية اختراق سرية تحقيقات نيابة الأموال العامة وتسريبها في عدد من القضايا، لجلسة 11 ديسمبر للنطق بالحكم.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرر أحال اختراق سرية تحقيقات نيابة الأموال العامة وتسريبها في عدد من القضايا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

وحققت نيابة الأموال العامة العليا مع المتهمين وهم "إسلام. ع" سكرتير تحقيق بنيابة الأموال العليا و"شاكر. ع"، محام، و"السيد. م"، مهندس بترول، و"محمد. ن"، محام، واعترف المتهمون بتسريب تفاصيل حول عدد من القضايا تم تسريبها قبل الانتهاء من التحقيقات والإدلاء بمعلومات ساعدت بعض المتهمين على الهرب.

ووجهت لهم النيابة تهم إفشاء قرارات النيابة بشأن التنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية للتسجيل لبعض المتهمين مما صعب من مهمة ضبطهم متلبسون.