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ضبط فتاة اثناء هروبها مع عشيقها بمحطة قطارات المنصورة

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مصراوي Masrawy

ضبط فتاة اثناء هروبها مع عشيقها بمحطة قطارات المنصورة

04:52 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

ضبط فتاة اثناء هروبها مع عشيقها بمحطة قطارات المنصورة

ارشيفية

كتب –سامح غيث

تمكنت شرطة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، من ضبط فتاة اثناء هروبها مع عشيقها بمحطة قطارات المنصورة.

تلقى قسم شرطة محطة سكك حديد المنصورة إخطارًا من الخدمة الأمنية المعينة بالمحطة بتواجد شاب وفتاة على رصيف المحطة لفترة طويلة، "دون استقلال أياً من القطارات".

وبالفحص تبين أن الشخص (س. م)، 24سنة، والفتاة (خ. أ)، 16 سنة، بدون عمل

وبمناقشة الفتاة، قررت أنها تربطها علاقة عاطفية بالمذكور وأنها تركت منزل أسرتها وهربت معه على وعد بالزواج منها.

وباستدعاء والد الفتاة، اتهم المذكور بالتغرير بنجلته لحداثة سنها وتحريضها على الهرب معه وترك منزل الاسرة، وبالكشف عن المتهم جنائياً، تبين أنه مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 6 قضايا " سرقة – مخالفة ترخيص " بمدد حبس تتراوح ما بين (3 شهور الى سنة)، وقدم والد الفتاة الشكر لرجال الشرطة على الجهد المبذول ومراعاه الحفاظ على الروابط الأسرية.

وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات امر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

وتحرر المحضر اللازم أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد المنصورة وأرسل بالأطراف لقسم شرطة ثان المنصورة لقيده وعرضه على النيابة العامة.

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