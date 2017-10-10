عامل يتهم طبيبًا بالتسبب في "شلل" زوجته بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

تقدم عامل، من قرية "بهجات" التابعة لدائرة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، ببلاغ يتهم فيه طبيب مخ وأعصاب بمستشفى "الأحرار" بالتسبب في إصابة زوجته بشلل نصفي.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الزقازيق من المدعو "محمود.م.س" 42 عامًا، عامل، مُقيم بقرية "بهجات"، يتهم فيه "ع.ح" طبيب مخ وأعصاب بمستشفى "الأحرار" بالإهمال، والتسبب في إصابة زوجته "رحاب.ج.س" 32 عامًا، ربة منزل، بشلل نصفي.

وأشار مُقدم البلاغ، إلى أن زوجته ذهب إلى مستشفى "الأحرار" يوم الاثنين 28 سبتمبر الماضي؛ لإجراء عملية استئصال غضروف عنقي، وتحدد لها الأحد الماضي، لإجراء العملية، إلا أنها أصيبت شلل نصفي ولم تستطع الحركة نهائيًا فور إفاقتها من العملية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11894 إداري الزقازيق لسنة 2017.