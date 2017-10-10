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حريق محدود بمدرسة طوخ الإعدادية بنات

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مصراوي Masrawy

حريق محدود بمدرسة طوخ الإعدادية بنات

04:47 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

حريق محدود بمدرسة طوخ الإعدادية بنات

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت مدرسة طوخ الإعدادية بنات، بمدينة طوخ حريقًا محدودًا في أحد المقاعد الدراسية، ما أثار الذعر بين الطالبات وهيئة تدريس المدرسة، وأهالي العقارات المجاورة، الذين هرعوا لإطفاء الحريق، ونجحوا في السيطرة عليه قبل وصول الحماية المدنية.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقي اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية، بلاغًا من مدير إدارة المدرسة بنشوب حريق في أحد الفصول بمدرسة طوخ الإعدادية بنات.

انتقل المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ وسيارات الحماية المدنية، حيث تبين نشوب حريق في أحد المقاعد الدراسية بفصل دراسي، وتدخل جيران المدرسة لإطفائه قبل وصول الحماية المدنية.

وسادت حالة من الذعر بين طالبات المدرسة وهيئة التدريس، فيما جرى انتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق.

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