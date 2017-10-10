في مستشفى كفر الشيخ.. أين ذهبت التقارير الخاصة بالطفلة ضحية "غلاية الشاي"؟ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال الدكتور زيدان المنشاوي، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، إن فريقًا طبيًا متخصصًا في مجالات مختلفة، فحص حالة الطفلة "روميساء محمد عبد الهادي" ٩ أشهر، عقب احتجازها بقسم العناية المركزة للأطفال بمستشفى كفر الشيخ العام.

وأكد مدير عام المستشفى العام، في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أنه جرى تشكيل لجنة فنية برئاسته، لمتابعة حالة الطفلة، ومن خلال إجراء الفحص الطبي عليها، عُرضت على طبيب متخصص في مجال الحروق والتجميل، وأفاد بتعرضها لحروق سطحية من الدرجتين الأولى، والثالثة، وجار استكمال علاجها بالمستشفى.

وأشار كذلك، إلى عرضها على أخصائي أنف، وأذن وحنجرة، وكذا أخصائي رمد، لبيان عما إذا كان هناك تأثير على الأغشية المبطنة للممرات الهوائية، أو تعرضها لعيوب بالعين، وتبين من الفحص أنه لا يوجد تأثير من الحروق في حالة الاستنشاق، من أنف الطفلة، ويمكن تغذيتها بشكل طبيعي، عن طريق الفم، كما أن عينيها بحالة جيدة، وحالتها في الوقت الحالي مستقرة.

وقال مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام: إن الطفلة احتُجزت بقسم العناية والمركزة للأطفال، لمعاناتها من هذه الحروق بتاريخ ٨/١٠/٢٠١٧، عن طريق تحويلها من مستشفى الحامول المركزي، نافيًا ما ادعاه خال الطفلة، بفقدان التقارير الطبية الخاصة بها.

وكان محمد عبد العاطي عبد الرحيم، خال الطفلة "مدرس لغة عربية" أكد أن التقارير الطبية الخاصة بحالة الطفلة، فُقدت بمستشفى كفر الشيخ العام، موضحًا أنه طلب من إدارة المستشفى صورة من التقارير الخاصة بحالة الطفلة، فأخبروه بفقدانها.

واتهم خال الطفلة، الممرضة "س.م.ع" بتسببها بحدوث حروق في وجه الطفلة "روميساء" ابنة شقيقته، عن طريق الخطأ، أثناء تلقيها جلسة بخار استنشاقي بمستشفى الحامول المركزي، مستعينة بـ"غلاية شاي" لإجراء هذه الجلسة، وذلك من خلال المحضر رقم ٣١٩٤٤ لسنة ٢٠١٧ جنح مركز شرطة الحامول.

وقرر الدكتور إيهاب السعيد، مدير عام مستشفى الحامول المركزي، إحالة طاقم العمل بقسم الأطفال، من أطباء ومشرفين وممرضات، المسئولين عن العمل في النوبتجية التي حدثت فيها تلك الواقعة إلى الشؤون القانونية، للتحقيق معهم، بشأن هذا الأمر، بسبب نفي كل منهم الواقعة عن نفسه وتبادل الممرضة، ووالدة الطفلة الاتهامات وإلقاء مسؤولية ما حدث للطفلة على بعضهما.



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