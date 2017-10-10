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جهاز "15 مايو": تسليم شقق الإسكان الاجتماعي 30 ديسمبر

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مصراوي Masrawy

جهاز "15 مايو": تسليم شقق الإسكان الاجتماعي 30 ديسمبر

04:29 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

أرشيفية

القاهرة- (أ ش أ):

قال المهندس وحيد بيومي، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إن الجهاز يستعد لتسليم مجموعة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي.

وأضاف "بيومي" في تصريح خاص لـمصراوي، أنه سيتم تسليم 240 وحدة 30 ديسمبر المقبل، و144أخرى، في 30 مارس 2018.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أن الجهاز انتهى من تسليم 2640 وحدة الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الجهاز يعمل الفترة الحالية على تنفيذ 10 آلاف وحدة سكنية ضمن المشروع.

وأوضح، أنه يتم حاليًا تنفيذ 1512 وحدة سكنية ضمن مشروع دار للإسكان المتوسط ضمن المرحلة الثانية للمشروع.

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Asha

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