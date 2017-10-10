نواب يطالبون الحكومة بحل عاجل لحوادث الطرق والقطارات: "الناس بتموت"

كتب- أحمد علي:

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لحل مشاكل حوادث الطرق والقطارات؛ لإنقاذ أرواح المواطنين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، بحضور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات.

وقال النائب عادل بدوي، عضو مجلس النواب بدائرة بني مزار: "روحت للوزير قولتله عايز أعرض موضوع شخصي قالولي مش هيقدر يقابلك وقعدت مع نائب الوزير وعرفته إن القطارات الموجودة فيها مشاكل وعرضت أربع مقترحات منها إننا عايزين قطار عشان الطلبة، ومينفعش تخفض عدد القطارات عشان تحل مشكلة الحوادث".

وتابع: "انتوا قولتوا لا يمكن نلغي نص المقطورات، مش فاهم عشان تلغي الحوادث يعني توقف القطورات، دا فشل، فيه طلبة بتروح مدارس وجامعات وتكدس غير عادي، طيب يا معالي الوزير استبشرنا بيك خير، هو فيه تنمية بدون طرق وطرق يعني استثمارات".

واستطرد "بدوي": "الوزير لازم يبص لقطارات الصعيد ويزود عددها الصعيد مش يخفضها".

فيما قال النائب لطفي شحاتة، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير النقل بشأن سوء الطرق في محافظة الشرقية التي يوجد فيها 8 ملايين نسمة، ويوجد ازدحام شديد في الطرق ما بين الشرقية والعاشر من رمضان".

وطالب "شحاتة"، برصف الطرق وتوسيعها ومراقبتها للحد من الحوادث، وإيجاد آلية جديدة لاستيعاب السيارات التي تمر عليها، قائلا: "لازم نعمل مطبات أمام القرى؛ حفاظًا على أبنائنا في المرحلة الابتدائية، كل يوم ناس بتموت".

وتشهد الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم عن عدم إنشاء مدارس جديدة وعدم إجراء إحلال وتجديد لبعض المدارس القائمة، ومعاناة بعض المدارس من نقص المعلمين وتكدس الفصول، وغياب خطة لزيادة رواتب المعلمين، وكذلك مناقشة عدد من طلبات الإحاطة الأخرى، عن سوء حالة الطرق نتيجة عدم رصفها، مما تسبب فى زيادة معدلات حوادث الطرق، بالإضافة للمشكلات التي تعاني منها هيئة السكة الحديدية.