اقتراح برلماني بمنح "ميدالية النواب" للاعبي المنتخب
اقتراح برلماني بمنح "ميدالية النواب" للاعبي المنتخب
04:24 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017
طارق حسانين عضو مجلس النواب
كتب- محمود رمزى:
تقدم طارق حسانين عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة باقتراح للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بمنح لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني ميدالية المجلس؛ تقديرا لصعودهم لمونديال كأس العالم روسيا 2018، وتحقيق الحلم الغائب منذ 28عامًا.
وقال "حسانين"، في مقترحه، إن مجلس النواب المعبر عن الشعب، سيوجه رسالة بهذا، مفادها أن التكريم سيكون لكل من يجتهد في عمله ويرفع راية مصر ويرسم البسمة على وجوه المصريين.
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