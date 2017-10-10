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اقتراح برلماني بمنح "ميدالية النواب" للاعبي المنتخب

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مصراوي Masrawy

اقتراح برلماني بمنح "ميدالية النواب" للاعبي

04:24 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

طارق حسانين عضو مجلس النواب

كتب- محمود رمزى:

تقدم طارق حسانين عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة باقتراح للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بمنح لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني ميدالية المجلس؛ تقديرا لصعودهم لمونديال 2018، وتحقيق الحلم الغائب منذ 28عامًا.

وقال "حسانين"، في مقترحه، إن مجلس النواب المعبر عن الشعب، سيوجه رسالة بهذا، مفادها أن التكريم سيكون لكل من يجتهد في عمله ويرفع راية ويرسم البسمة على وجوه المصريين.

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مصراوي Masrawy

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