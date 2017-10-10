عالمة مصرية بمدينة زويل تحصل على زمالة "لوريال – يونيسكو" للمرأة

كتب- محمد قاسم:

نجحت عضوة فريق مركز الجينوم في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في الحصول على زمالة لوريال - يونيسكو للمرأة في العلوم لعام 2017، ضمن 6 فائزات فقط من بين 111 عالمة مرشحة من ست دول عربية مختلفة هي لبنان، والأردن، وفلسطين، والعراق، وسوريا، ومصر.

وكرمت "اليونسكو"، الدكتورة منة الله الصيرفي عضو فريق العمل بمركز الجينوم في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ومعها باقي الفائزات في حفل أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت.

وعبرت "الصيرفي" عن سعادتها بهذا التكريم الذي يعد تأكيدًا على تشجيع مدينة زويل العلماء المصريين على تحقيق أفضل الإنجازات العلمية، خاصة السيدات.

وقالت: "اختياري اليوم لأكون من بين الرائدات العربيات في مجال العلوم شرف حقيقي لي، وأنا في غاية السعادة لأن هذه المنحة ستساعدني في نشر أبحاثي".

بدأت الدكتورة منة الله الصيرفي أبحاثها بعد أن التحقت بمعمل الدكتور شريف الخميسي بمركز الجينوم بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في 2015، عقب حصولها على درجة الدكتوراه من ألمانيا.