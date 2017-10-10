أخبار عاجلة

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
متضررو حريق الإسكندرية: تركنا منازلنا وأموالنا.. والمحافظ: وفرنا 80 سريرًا (صور) -
علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟ -
حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ -
تونس تؤكد حرصها على إقامة منطقة اقتصادية بالتعاون مع الصين -
الأمم المتحدة تدعو العراق والأكراد لإجراء مباحثات -
الأمم المتحدة: عقوبات كوريا الشمالية قد تفاقم وضع الحقوق الإنسانية -
"المهن التعليمية" تستنكر اعتداء شرطي أخر على المعلمين خلال أسبوع واحد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

القبض على شاب وبحوزته تمثال أثري بمحطة سكك حديد المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على شاب وبحوزته تمثال أثري بمحطة سكك حديد المنيا

04:27 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

القبض على شاب وبحوزته تمثال أثري بمحطة سكك حديد المنيا

المتهم

كتب – سامح غيث:

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة سكك حديد مغاغة من ضبط "س ع، 26 سنة" حال تواجده بالمحطة وبحوزته تمثال معدني صغير الحجم بطول حوالي 20 سم يشتبه أن يكون أثرياً.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد المنيا وأرسل بالمتهم والمضبوطات لمركز شرطة مغاغة لقيده وعرضه على النيابة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • القبض على موظف بحوزته 14 تمثال أثري -(صور(

    أخبار

  • شرطة النقل تعيد طفلًا تائهًا لأسرته في بني سويف

    أخبار

  • بعد ضبطها متلبسة بسرقة حقائب السيدات.. رحاب تعترف: "السرقة أشرف من

    أخبار

  • ضبط 3682 خط محمول ببيانات وهمية قبل طرحها للبيع بالأسواق

    أخبار

إعلان

4770548702.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

علام يدل قص الفتاة لشعر رأسها؟

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ

حاول سرقة قرط طفلة فنال علقة ساخنة بكفر الشيخ