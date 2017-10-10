القبض على شاب وبحوزته تمثال أثري بمحطة سكك حديد المنيا

كتب – سامح غيث:

تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطة سكك حديد مغاغة من ضبط "س ع، 26 سنة" حال تواجده بالمحطة وبحوزته تمثال معدني صغير الحجم بطول حوالي 20 سم يشتبه أن يكون أثرياً.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار وبالعرض على اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أمر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية.

وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة محطة سكك حديد المنيا وأرسل بالمتهم والمضبوطات لمركز شرطة مغاغة لقيده وعرضه على النيابة.