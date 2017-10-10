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تأجيل استئناف محامي على حبسه بتهمة إهانة الرئيس لـ13 ديسمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل استئناف محامي على حبسه بتهمة إهانة الرئيس لـ13 ديسمبر

04:32 م الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

تأجيل استئناف محامي على حبسه بتهمة إهانة الرئيس لـ13 ديسمبر

المحامي محمد رمضان

الإسكندرية – محمد البدري:

قررت محكمة استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبدالنبي، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة محاكمة المحامي الحقوقي محمد رمضان، إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصدرت محكمة جنايات الإسكندرية في أبريل الماضي حكمًا غيابيًا ضد المحامي السكندري محمد رمضان بالسجن 10 سنوات وإلزامه بيته ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 5 سنوات أخرى، على خلفية إدانته بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وصدر الحكم بموجب قانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة اﻹرهاب.

ونصت المادة 37 من القانون على أن "للمحكمة في أية جريمة إرهابية فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة، أن تقضي بتدابير أخرى من بينها حظر استخدام وسائل اتصال مُعينة، أو المنع من حيازتها أو إحرازها".

وطلب فريق الدفاع الحصول على صورة رسمية من مرفقات القضية، التي تضم منشورات على "فيس بوك" منسوبة للمتهم، ومناقشة شاهد الإثبات الثاني، وهو أحد الضباط المسؤولين عن إعداد التقرير الفني الذي ينسب هذه المنشورات لرمضان كذلك.

وألقت قوات الشرطة بقسم المنتزه أول بالإسكندرية، القبض على المحامي محمد رمضان، ديسمبر الماضي أثناء تواجده داخل القسم لممارسة بعض مهام عمله، بموجب أمر ضبط وإحضار صادر ضده من النيابة، وعُرض على النيابة التي أحَالته للمحكمة، وأخلت الأخيرة سبيله مع استمرار نَظَر القضية.

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